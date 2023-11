Pregled - svet, 20. 11. (ponedeljek)

GAZA - Z območja Gaze prihajajo nova poročila o žrtvah izraelskih napadov. Tarča je bila Indonezijska bolnišnica na severu enklave, pri čemer je bilo po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih 12 ljudi. Medtem naj bi bilo v obstreljevanju območja blizu bolnišnice v Rafi na jugu ubitih 15 ljudi. Po navedbah organizacije Zdravniki brez meja (MSF) je medtem število smrtnih žrtev izraelskih napadov na kraj Han Junis konec tedna naraslo na 70. O smrtnih žrtvah poročajo tudi z juga Gaze, kjer naj bi bilo v obstreljevanju območja blizu bolnišnice Abu Jusef al Najar v Rafi ubitih 15 ljudi, vključno z otroki. Ranjenih je bilo več deset ljudi. Medtem je v Egipt prispelo okoli 30 nedonošenčkov iz bolnišnice Al Šifa, številni so v kritičnem stanju.

BUENOS AIRES - Argentinski volivci so v nedeljo v drugem krogu na položaj predsednika države izvolili desničarskega populista Javierja Mileija, ki je prejel 55,7 odstotka glasov, njegov nasprotnik, levosredinski gospodarski minister Sergio Massa, pa 44,3 odstotka. Milei, ki obljublja radikalne spremembe v argentinski politiki in gospodarstvu, je v prvem odzivu dejal, da se začenja obnova Argentine. Prejel je čestitke od številnih držav, med drugim ZDA.

KIJEV - Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je na nenapovedanem obisku v Kijevu ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu zagotovil dolgoročno ameriško podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Zelenski je Austinov obisk pozdravil kot "pomemben znak za Ukrajino". Ameriškemu kongresu in Američanom se je zahvalil za podporo, Austinu pa v pogovoru dejal, da računajo na nadaljnjo podporo ZDA. State Department je kasneje naznanil dodatno vojaško pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev.

PRIŠTINA/SARAJEVO - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je v Prištini zagotovil, da bo Nato storil vse, da se na Kosovu ne bo ponovilo nasilje, kot je bilo tisto septembra v Banjski ali napad na sile Kfor v maju v Zvečanu. Izpostavil je pomen tega, da odgovorne privedejo pred sodišča. Pred tem se je mudil v BiH, kjer je opozoril, da predstavljata odcepitvena retorika in ruski vpliv grožnjo stabilnosti Bosne in Hercegovine, pri čemer je izrazil podporo evroatlantski poti države. Prvi mož Nata je tudi izrekel podporo visokemu predstavniku za BiH, ki mu oporekajo zakonitost zlasti v Republiki Srbski.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je opozoril, da je svet na območju Gaze priča številu civilnih žrtev brez primere, kakršnega še ni bilo v nobenem konfliktu, odkar je od januarja 2017 na čelu te svetovne organizacije. Ob tem je znova obsodil "kršitve mednarodnega humanitarnega prava in zaščite civilistov" v palestinski enklavi.

PARIZ - Zaveze držav glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so tako skromne, da bi se lahko v tem stoletju ozračje segrelo za do katastrofalnih 2,9 stopinje Celzije, izhaja iz objavljenega letnega poročila Programa ZN za okolje (UNEP). Ob tem so v ZN države, ki k bilanci izpustov prispevajo največ, pozvali k ambicioznejšemu znižanju emisij. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem opozoril na pomembnost pogajanj na COP28. "Trenutni trendi vodijo naš planet v brezizhodno povišanje temperature," je dejal in ocenil, da je svet glede globalnega segrevanja "zašel s poti".

RIM - Sodišče v deželi Kalabriji je v enem največjih sodnih procesov proti mafiji v Italiji na večletne zaporne kazni obsodilo kakih 200 ljudi. Vodji hudodelske združbe 'Ndrangheta sta bila obsojena na po 30 let zapora. Med obsojenimi je tudi nekdanji član stranke Naprej Italija ter več bivših policistov in skorumpiranih uradnikov.

BRUSELJ - Kmetijski ministri držav članic EU so na zasedanju podprli dolgoročno vizijo za podeželska območja EU. Poudarili so pomen podeželskih območij za evropsko gospodarstvo in družbo. V sklepih zasedanja o dolgoročni viziji za podeželska območja so ministri priznali ključen prispevek teh območij h gospodarski moči EU, zelenemu in digitalnemu prehodu ter podnebnemu ukrepanju. Pomembna so tudi pri zagotavljanju prehranske varnosti ter ohranjanju kulturne dediščine, so sporočili s Sveta EU.

PARIZ/PEKING - Francoski predsednik Emmanuel Macron in kitajski predsednik Xi Jinping sta se v telefonskem pogovoru strinjala, da je treba preprečiti tako stopnjevanje izraelsko-palestinskega konflikta kot tudi poglabljanje humanitarne krize v Gazi. Macron in Xi sta se dogovorila, da bosta še naprej komunicirala o mednarodnih in regionalnih vprašanjih skupnega pomena ter prispevala k ohranjanju svetovnega miru in stabilnosti.

SAN FRANCISCO - Nedavno odpuščenega glavnega izvršnega direktorja podjetja OpenAI Sama Altmana in nekatere člane njegove ekipe bo zaposlil Microsoft, je sporočil glavni izvršni direktor ameriškega tehnološkega velikana Satya Nadella. Upravni odbor OpenAI medtem vztraja pri svojih razlogih za odpustitev Altmana. Več sto zaposlenih pri OpenAI je v pismu upravnemu odboru zagrozilo, da bodo zapustili podjetje, če ne bo odstopil celoten upravni odbor.

CANBERRA/PEKING - Avstralija je konec tedna kitajsko mornarico obtožila nevarnega in neprofesionalnega ravnanja v mednarodnih vodah, češ da je kitajska vojaška ladja uporabila sonar z ultrazvočnimi valovi, ki naj bi poškodovali avstralske potapljače. Kitajska je obtožbe zavrnila in Avstralijo pozvala, naj preneha z nepremišljenimi in neodgovornimi obtožbami.

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je v nedeljo sporočila, da so njene sile pod bolnišnico Al Šifa v Gazi odkrile 55 metrov dolg predor. Ob tem je objavila tudi posnetke varnostnih kamer, ki naj bi v kompleksu največje bolnišnice v enklavi, kamor je vojska vdrla minuli teden, prikazovali talce, ki jih je palestinsko gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra.

MADRID - Španski premier Pedro Sanchez, ki je prejšnji teden prisegel za nov mandat, je predstavil nov kabinet, v katerem je večina ministrov ostala na svojih položajih. Čeprav je Sanchez obljubil, da bo svoj kabinet skrčil, je ohranil 22 ministrskih položajev, na njih pa je devet novih obrazov in 12 žensk. V novi Sanchezovi vladi pa ni ministrov levičarske stranke Podemos, s katero so socialisti ob številnih napetostih vladali zadnja tri leta.

BERLIN - Končno število migrantov, ki bodo letos v Nemčijo vstopili brez ustreznega dovoljenja, bo bistveno višje kot v preteklih letih, kažejo podatki, ki jih je objavila nemška zvezna policija. V Nemčiji so namreč od januarja do oktobra zabeležili že 112.178 nezakonitih prehodov, kar je največ od leta 2015.

TEHERAN - Iranske oblasti so zavrnile obtožbe Izraela, da so hutijski uporniki tovorno ladjo Galaxy Leader, ki je prevažala avtomobile in je bila na poti iz Turčije v Indijo v Rdečem morju zasegli po navodilih Teherana. Obtožbe je Iran označil kot poskus preusmeritve pozornosti od dogajanja v Palestini, kjer naj bi Izrael po njegovem mnenju doživel velik poraz.

ATLANTA - V nedeljo je umrla 96-letna nekdanja prva dama ZDA Rosalynn Carter, je sporočil center nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja iz Atlante. Umrla je le dva dni po tistem, ko se je v petek pridružila 99-letnemu možu v paliativni oskrbi na njunem domu. Carterjev center je sporočil, da je umrla mirno v krogu družine.

MOSKVA - Rusija je zavrnila obtožbe, da pošilja migrante na finsko mejo, potem ko so iz Helsinkov poročali o porastu števila prebežnikov, ki poskušajo nezakonito vstopiti na Finsko. Finska je zaradi tega prejšnji teden zaprla nekatere svoje mejne prehode na meji z Rusijo.

BERLIN - Predsednica sveta evangeličanske cerkve v Nemčiji Annette Kurschus je odstopila s položaja, potem ko se je v zadnjih dneh soočala z obtožbami, da naj bi prikrivala domnevne spolne zlorabe njenega nekdanjega sodelavca. Obtožbe je že zavrnila in pojasnila, da se je za odstop odločila, da bi preprečila nadaljnjo škodo evangeličanski cerkvi.

BARCELONA - Kolumbijska pop zvezdnica Shakira bo v okviru poravnave, ki jo je sklenila s španskim državnim tožilstvom, plačala 7,3 milijona evrov kazni, s čimer se bo izognila sojenju zaradi davčne utaje, je sporočilo sodišče v Barceloni. V skladu s dogovorom, ki je bil sklenjen ob začetku sojenja 46-letni pevki, je Shakira pristala tudi na triletno pogojno kazen.