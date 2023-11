V Egipt evakuirani nedonošenčki v kritičnem stanju

Kairo, 20. novembra - "Večina ali skoraj vsi" od 28 nedonošenčkov, ki so jih iz bolnišnice Al Šifa na območju Gaze danes evakuirali v Egipt, so v kritičnem stanju, so španski tiskovni agenciji EFE povedali bolnišnični viri. WHO pa je sporočil, da se vsi borijo z resnimi okužbami in drugimi tegobami, zaradi katerih potrebujejo specializirano medicinsko oskrbo.