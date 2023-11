S krepitvijo znanja in kompetenc do uspešnejšega obvladovanja nekemičnih zasvojenosti

Brdo pri Kranju, 20. novembra - V organizaciji NIJZ in v sodelovanju z ministrstvom za zdravje se je danes začela dvodnevna 2. nacionalna konferenco obvladovanja nekemičnih zasvojenosti Z znanjem do zmernosti. Konference se udeležuje 200 strokovnjakov iz Slovenije, sodelujejo tudi nekateri mednarodno priznani strokovnjaki s področja nekemičnih zasvojenosti, so sporočili z NIJZ.