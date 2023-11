Na svetovni dan se vrstijo svarila pred nevarnostjo najrazličnejših vrst zasvojenosti

Ljubljana, 11. novembra - V mesecu ozaveščanja o zasvojenosti in njenem preprečevanju je svetovni dan boja proti zasvojenosti, 11. november, še posebej osredotočen na problematiko. Pri tem ne gre le za zlorabo drog, prekomerno pitje alkohola in kajenje, ampak se lahko zasvojimo tudi z zdravili. Hkrati so znane nekemične zasvojenosti, med njimi zasvojenost z internetom.