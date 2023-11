KPV: Golob bo KPK predstavil dejstva in s tem ovrgel vse sume

Ljubljana, 20. novembra - Premier Robert Golob je prejel obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o uvedbi postopka preiskave zaradi sumov kršitve integritete, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Napovedali so, da bo Golob v nadaljevanju "predstavil vsa relevantna dejstva in s tem ovrgel vse sume".