KPK uvedla preiskavo sumov političnih pritiskov na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar

Ljubljana, 3. novembra - Senat Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je zaradi zaznanih sumov kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejel odločitev o uvedbi preiskave v primeru sumov pritiskov na bivšo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, so po današnji seji senata sporočil iz KPK. Bobnar odločitve KPK do zaključka preiskave ne želi komentirati.