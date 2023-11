Kučan: Spreminjanje Gaze v pokopališča nikakor ni obramba

Bled, 20. novembra - Spreminjanje Gaze v pokopališča nikakor ni obramba, je danes izjavil bivši predsednik Milan Kučan in opozoril, da je sedaj prepovedano povpraševati po koreninah sporov, češ da mnogi to vidijo kot izenačevanje dejanj agresorja in žrtev. Ob tem je izrazil upanje, da bodo "upravitelji Slovenije odločneje zahtevali vsaj prekinitev vojne v Gazi".