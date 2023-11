Mercator lansko leto sklenil z izgubo

Ljubljana, 20. novembra - Poslovni sistem Mercator je lani ustvaril 1,26 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,6 odstotka več kot predlani. Po predlanskem dobičku je družba lani ustvarila izgubo v višini 1,81 milijona evrov. Med razlogi za to so navedli povečanje stroškov ter omejevanje vključevanja višjih nabavnih cen in stroškov v maloprodajne cene.