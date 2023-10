Nova najnižja vrednost spremljane razširjene košarice živil

Ljubljana, 27. oktobra - Popis osnovne košarice 15 skupin in razširjene košarice 28 skupin živil razkriva zvišanje povprečne vrednosti osnovne košarice za 5,77 odstotka in znižanje povprečne vrednosti razširjene košarice za 1,74 odstotka. Prva se je od 9. do 24. oktobra podražila na 25,50 evra, druga pa pocenila na 39,95 evra oz. na najnižjo vrednost doslej.