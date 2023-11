V slovenski cerkvi sv. Cirila v New Yorku znova martinovanje

New York, 20. novembra - Newyorški Slovenci so v nedeljo v cerkvi sv. Cirila na Manhattnu znova - prvič od izbruha pandemije koronavirusa - praznovali Martinovo. Martinovanje je imelo pred letom 2020 v cerkvi, ki jo vodi frančiškanski pater Martin Krizolog, dolgo tradicijo. Kulturni program so letos popestrili vokalni ansambel Virilis in pritrkovalci iz Preserja.