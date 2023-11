Pregled - svet, 18. 11. (sobota)

GAZA - Potem ko je vodstvo bolnišnice Al Šifa na območju Gaze sporočilo, da je Izrael odredil njeno evakuacijo, se iz bolnišniškega kompleksa po poročanju medijev vijejo kolone ljudi. Izraelska vojska je sicer zanikala, da bi odredila evakuacijo. Po poročanju katarske televizije Al Jazeera so evakuirali okoli 450 bolnikov, okoli 120 pa jih je še ostalo v bolnišnici, saj se jih ne sme premikati. Kolone bolnih in poškodovanih ljudi, med katerimi so nekateri tudi amputirani, ter zdravniki, zdravstveni delavci in razseljene osebe se vijejo proti obali. V Gazi je medtem v napadu na stanovanjsko poslopje na jugu enklave umrlo najmanj 26 ljudi. V napadu izraelskih sil na šolo ZN v begunskem taborišču Džabalija pa je umrlo najmanj 50 ljudi. Še okoli 30 jih je umrlo v ločenem napadu na taborišče. Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je obsodila grozljiv napad.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz se je v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Benjaminom Netanjahujem zavzel za prekinitev ognja v vojni v Gazi. Poudaril je nujnost izboljšanja humanitarnih razmer v palestinski enklavi, je sporočila tiskovna predstavnica kanclerja Christiane Hoffmann. Netanjahu pa je v pogovoru poudaril, da si prizadevajo za zaščito civilistov v Gazi, a da islamistično gibanje Hamas to onemogoča. Govorila sta tudi o naporih za čimprejšnjo osvoboditev talcev.

NEW YORK - Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je v petek v nagovoru Generalne skupščine ZN ponovno pozval k humanitarni prekinitvi ognja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, da bi tako lahko dostavili pomoč 2,2 milijona ujetim v krvavi konflikt. Podobno je pozval visoki predstavnik ZN za človekove pravice Volker Türk. Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je ravnanje Izraela označil za vse bolj neupravičeno in posvaril, da je zdravstveni sistem v Gazi tik pred sesutjem.

RAMALA - V zračnih napadih na stavbo v taborišču Balata na Zahodnem bregu je ponoči umrlo pet ljudi, še dva sta bila ranjena, je sporočil palestinski Rdeči polmesec. Po navedbah administracije v taborišču je bil tarča napada najverjetneje lokalni štab palestinskega gibanja Fatah. Izraelska vojska je potrdila, da so ubili borce oboroženega krila Fataha.

SAN ANTONIO - Raketni sistem Starship podjetja SpaceX tudi v drugo ni prestal testnega poleta. Za razliko od prvega testa sta se dela raketnega sistema tokrat v skladu z načrti ločila, raketa je nato letela še nekaj časa, nakar so izgubili stik z njo in končali prenos v živo. Pri SpaceX so test vseeno označili kot uspešen.

KAIRO - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je sešla s predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, s katerim se je pogovarjala o humanitarni krizi na območju Gaze. Kot je dodala, oba ne odobravata prisilnega razseljevanja Palestincev, strinjata pa se tudi glede političnega načela, ki temelji na rešitvi dveh držav. Po srečanju z egiptovskim predsednikom je na Sinajskem polotoku obiskala letališče Al Ariš, ki se nahaja v bližini mejnega prehoda Rafa, prek katerega vstopa v Gazo humanitarna pomoč.

RAMALA/MANAMA - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v petek na Zahodnem bregu vztrajal, da je trenutna vojna med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas na območju Gaze "rezultat kolektivnega političnega in moralnega neuspeha". Edini način za končanje začaranega kroga nasilja med Izraelom in Palestinci je politična rešitev, je prepričan vodja diplomacije EU. Palestinski predsednik Mahmud Abas ga je pozval, naj pritisne na Izrael, da ustavi napade. Dan kasneje je Borrell v Bahrajnu izpostavil, da se bo trpljenje civilnega prebivalstva na območju Gaze le še povečevalo, če ne bomo ustavili nasilja. Poudaril je, da nudenje humanitarne pomoči ni dovolj. Po besedah Borrella je nujna tudi politična rešitev. Spomnil je, da se o rešitvi dveh držav že dolgo govori, a malo stori.

GAZA - Gazo so prek mejnega prehoda Rafa dosegli trije tovornjaki z 129.000 litri goriva, je sporočil generalni sekretar egiptovskega Rdečega polmesca Raed Abdel Naser. Že v petek pa je v enklavo prispel tovornjak z okoli 17.000 litri goriva. Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je opozorila, da je to občutno premalo.

VUKOVAR - Hrvaški premier Andrej Plenković je na slovesnosti ob 32. obletnici padca Vukovarja med vojno leta 1991 poudaril, da so se prišli poklonit hrvaškim braniteljem, ki so dali največ za hrvaško svobodo, in dejal, da mora biti Vukovar mesto enotnosti, ne delitev. Vodja največje opozicijske stranke SDP Peđa Grbin je dejal, da se večina ljudi, ki je danes prišla v Vukovar, želi pokloniti žrtvam. Predstavniki srbskih organizacij na Hrvaškem so v petek sporočili, da se ne bodo udeležili slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve Vukovarja. Potem ko so v začetku tedna napovedali svoj prihod, so jim iz skrajno desne stranke Domovinsko gibanje namreč zagrozili, da jih bo v Vukovarju pričakal živi zid.

BERLIN - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v petek na obisku v Nemčiji izpostavil, da mora Izrael ustaviti vojaške operacije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in skleniti prekinitev ognja. V Berlinu sta ga sprejela nemški kancler Olaf Scholz in predsednik Frank-Walter Steinmeier, ki sta izpostavila pravico Izraela do obstoja in obrambe.

PARIZ/LONDON/BERLIN - V več evropskih mestih so potekali shodi v podporo Palestincem. V Parizu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so kljub obilnim padavinam pozivali h končanju nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu. V Veliki Britaniji so organizirali več manjših shodov, v Berlinu pa se je na protestu proti vojni zbralo 2000 ljudi.

MADRID - Več kot sto tisoč ljudi se je zbralo na novem protestu proti načrtovani amnestiji za katalonske separatiste. To je v zameno za podporo dveh katalonskih separatističnih strank obljubil socialistični premier Pedro Sanchez, ki je v četrtek prejel še en mandat na čelu španske vlade.

MOSKVA - Ruske oblasti so v petek sporočile, da si prizadevajo za prepoved "mednarodnega javnega gibanja LGBT" zaradi njegovega "ekstremizma". To pomeni dodaten pritisk na liberalno usmerjene skupine, ki se je okrepil, odkar je Moskva napotila svoje vojake v Ukrajino. Ob tem ni navedlo, ali si prizadeva za prepoved delovanja določenih skupin ali organizacij ali pa bo prepoved veljala širše, za celotno skupnost LGBTQ.

ODESA - Ruske sile so ponoči napadle energetsko infrastrukturo na jugu Ukrajine, so danes sporočili iz ukrajinske vojske. Rusija je v napadu uporabila 38 brezpilotnih letalnikov, ukrajinske sile pa so jih uničile 29. Šlo naj bi za najobsežnejši napad od konca septembra. Napadi so se zvrstili v regijah Zaporožje in Odesa, kjer je bilo zadete nekaj infrastrukture.

JERUZALEM - Več deset tisoč udeležencev protestnega shoda za izpustitev talcev, ki jih je zajela islamistična skupina Hamas, je doseglo Jeruzalem. Shod so sklenili pred uradom izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Od vlade so zahtevali takojšnji dogovor o izpustitvi talcev, ki so v ujetništvu v Gazi že šest tednov.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je bil na kongresu znova izvoljen za predsednika stranke Fidesz, ki jo je s somišljeniki ustanovil pred 35 leti. Po izvolitvi je poudaril, da države ni mogoče nekaznovano razprodati, zato je ključnega pomena vzpostavitev pravil varovanja suverenosti Madžarske.

MONROVIA - Dosedanji liberijski predsednik George Weah je v petek zvečer priznal poraz na volitvah. Na njih je več kot 2,4 milijona volivcev te zahodnoafriške države izvolilo za novega predsednika vodjo opozicije Josepha Boakaija, kažejo podatki po preštetju skoraj vseh glasov.