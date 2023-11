Pregled - šport, 18. 11. (sobota)

MANCHESTER - Slovenska boksarka Ema Kozin je nova svetovna prvakinja v supervelterski kategoriji po verzijah WBO in WBC. V Manchestru je po desetih rundah po sodniški odločitvi premagala Škotinjo Hannah Rankin in ob največjem uspehu v karieri dosegla tudi 24. poklicno zmago.Kozin, ki bo čez 14 dni dopolnila 25 let, je zmagala z 2:1. Dvoboj je na stežaj odprl vrata največjemu uspehu ženskega boksa na Škotskem in v Sloveniji, boljša pa je bila Ema Kozin. Ob tem ne gre spregledati, da je tekmovanje organizirala skupina Queensberry Promotions Franka Warrena, ki velja za eno najbolj uveljavljenih v tem športu in ponuja platformo za naslednje velike tekme.

KRANJ - Za najlepše presenečenje prvega dne tradicionalnega Vesninega in Špelinega memoriala v Kranju je poskrbel plavalec domačega Triglava Sašo Boškan, ki je z 1:44,90 kar za 88 stotink sekunde popravil rekord Petra Mankoča iz leta 2002. Lasten osebni rekord je popravil za 1,26 sekunde. Že dopoldan je nov slovenski rekord na 50 m prsno dosegla tudi Tara Vovk. Z izidom 30,29 je bila točno desetinko sekunde hitrejša kot na lanskem svetovnem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Melbournu, popoldan je bila dobro desetinko sekunde počasnejša.

FELDKIRCH - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 22. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z ekipo Pioneers Vorarlberg z 2:6 (0:2, 0:2, 2:2). Oba gola za Ljubljančane je ob koncu tekme dosegel Žiga Pance.

LJUBLJANA - Tudi nogometne reprezentance Romunije, Švice in Nizozemske so danes potrdile nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. Z rekordno zmago pa se je izkazala Francija, ki je kar s 14:0 premagala Gibraltar.

TORINO - V finalu zaključnega teniškega turnirja sezone v Torinu bosta igrala Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković. Južni Tirolec je v polfinalu premagal Rusa Danila Medvedjeva s 6:3, 6:7 in 6:1, branilec naslova pa je bil boljši do Španca Carlosa Alcaraza 6:3, 6:2.Đoković se bo v finalu potegoval za rekordni sedmi naslov na zaključnih turnirjih - zdaj si prvo mesto deli s Švicarjem Rogerjem Federerjem - in 98. naslov ATP, sedmega v 2023. To bo njegov 138. ATP finale in deveti na zaključnih turnirjih najboljše osmerice.

GURGL - Avstrijec Manuel Feller je zmagovalec prve moške tekmovalne preizkušnje v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Bil je najhitrejši na slalomu v Gurglu v Avstriji, ki je prvič gostil tekmovanje na najvišji tekmovalni ravni. Slovenca Štefan Hadalin in Tijan Marovt se nista uvrstila v finale.

ZERMATT - Zaradi močnega vetra in slabe napovedi je bil odpovedan prvi od dveh smukov svetovnega pokala alpskih smučark pod Matterhornom v Zermattu v Švici s ciljem nad Cervinio v Italiji, načrtovan za danes, so sporočili organizatorji.

LAS PALMAS Slovenska jadralna ekipa Krpanov je na regatnem polju v Las Palmasu dobila prvo tekmo finalne serije zlatega pokala. V tretjem plovu šestnajstine finala je ugnala Litvo, Japonsko in Kanado. Z dragocenim svežnjem štirih točk so se Krpani prebili na drugo mesto v skupini, za napredovanje v osmino finala pa bodo morali v jutrišnjem odločilnem plovu, ki bo prinašal dvojno število točk, obvezno premagati Kanadčane.

DOHA - Španec Jorge Martin iz ekipe Pramac Ducati je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Katarju. Svetovni prvak in vodilni v SP v elitnem razredu motoGP Italijan Francesco Bagnaia s tovarniškim Ducatijem je bil šele peti, tako da je skupno drugi Martin razliko v seštevku sezone zmanjšal le na sedem točk.Za zmagovalcem Martinom je bil drugi Italijan Fabio Di Giannantonio iz ekipe Gresini Ducati, tretji pa njegov rojak Luca Marini iz ekipe Ducati VR46.

LAS VEGAS - Monačan Charles Leclerc je zmagovalec kvalifikacij pred veliko nagrado Las Vegasa za svetovno prvenstvo formule 1. Drugi je bil njegov moštveni kolega v Ferrariju Carlos Sainz, ki pa dirko ne bo začel ob Leclercu, ampak bo startal deset mest nižje. V prvi startni vrsti bo dirko tako začel danes tretji, Nizozemec Max Verstappen.

BUDVA - Slovenska ženska šahovska reprezentanca je v sedmem krogu ekipnega evropskega prvenstva v črnogorski Budvi premagala Severno Makedonijo s 3,5:0,5, moška izbrana vrsta pa je remizirala s Španijo (2:2). Ženska izbrana vrsta je v konkurenci 32 reprezentanc na 16., moška pa na 22. mestu. V moški konkurenci nastopa 38 reprezentanc.