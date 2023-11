Šoštanj, 18. novembra - Termoelektarna Šoštanj je šesti blok (Teš 6), ki je bil zaradi okvare od ponedeljka ustavljen, po sanaciji v petek znova priključila v omrežje, so STA danes povedali v HSE.

Blok so v ponedeljek ustavili, ker je prišlo do okvare na transportu žlindre kotla bloka.

Oskrba z električno in toplotno energijo v času ustavitve šestega bloka po navedbah HSE ni bila motena, saj so ju zagotavljali s plinskima enotama in blokom 5 v Tešu.