Teš 6 zaradi okvare stoji

Šoštanj, 15. novembra - Šesti blok Termoelektarne Šoštanj (Teš 6) so v ponedeljek zaradi okvare na transportu žlindre kotla bloka ustavili. Elektrarno bodo po sanaciji ponovno zagnali predvidoma konec tedna, so povedali v HSE. Oskrbo z elektriko in toploto bodo zagotavljali s plinskima enotama in blokom 5.

"Zaustavitev bloka je bila potrebna zaradi sanacije okvare na transportu žlindre kotla bloka. Podobna okvara se je nazadnje zgodila decembra leta 2020," so danes povedali v HSE, pod okrilje katerega sodi Teš.

Ponovno obratovanje bloka je predvideno do konca tega tedna. "Oskrba z električno in toplotno energijo v tem času ne bo motena, saj ju bomo, kot vedno, zagotavljali s plinskima enotama in blokom 5 v Tešu," so dodali v HSE.

Zaradi odprave okvare, puščanja cevi v primarnem sistemu elektrarne, od 5. oktobra stoji tudi Nuklearna elektrarna Krško (Nek). Kot so objavili v ponedeljek, je popravilo zaključeno, elektrarno pa naj bi ponovno zagnali do konca tega tedna.

V družbi Eles, ki je sistemski operater prenosnega in distribucijskega elektroomrežja, so za Slovenske novice povedali, da bodo izpad proizvodnje nadomestili z uvozom. "Nobene bojazni ni, da bi prišlo do pomanjkanja električne energije," so zagotovili.