Pregled - šport, 17. 11. (petek)

KOEBENHAVN - Slovenska nogometna reprezentanca je v Koebenhavnu na predzadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 izgubila proti Danski z 1:2 (1:1). Izbranci Matjaža Keka bodo vozovnico za EP tako lovili na zadnji tekmi kvalifikacij, ko bodo v ponedeljek ob 20.45 gostili Kazahstan. Takrat morajo za nov zgodovinski uspeh osvojiti vsaj točko. Danci so povedli v 26. minuti z golom Joakima Maehleja, Erik Janža pa je s prostega strela v 30. minuti izenačil. Thomas Delaney je v 54. minuti zadel za 2:1 in postavil končni izid.

ISTANBUL - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljski tekmi proti Turčiji nadaljevala niz neporaženosti. V Istanbulu se je s turškimi vrstniki razšla z neodločenim izidom 1:1. Slovence je v 66. minuti v vodstvo popeljal Adrian Zeljković, v 81. je izenačil Metehan Altunbas.

INNSBRUCK - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 21. kroga lige ICEHL v gosteh po kazenskih strelih s 3:2 (1:0, 1:1, 0:1; 1:0) premagali Innsbruck.

PALERMO - Rokometašice iz Izole so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala izgubile proti italijanski ekipi Erice z 19:26 (8:11). Tudi povratna tekma bo po dogovoru obeh ekip na Siciliji, na sporedu bo v nedeljo ob 18. uri.

LJUBLJANA - Košarkarji Barcelone so v 9. krogu evrolige doma premagali Valencio s 74:70. Berlinska Alba slovenskega reprezentanta Žige Samarja pa je v Beogradu izgubila proti Partizanu s 74:89. Nemška zasedba tako ostaja pri eni zmagi in prikovana na dno lestvice, Partizan je prišel do četrte zmage. Samar je na parketu preživel 11:36 minute in vpisal štiri točke ter po en skok, podajo in ukradeno žogo.

LJUBLJANA - Vaterpolsko evropsko prvenstvo 2024, na katerem bo nastopila tudi slovenska moška reprezentanca, bo med 4. in 16. januarjem prihodnje leto v Zagrebu in Dubrovniku na Hrvaškem. Ženske (5.-13.1.) bodo turnir odigrale na Nizozemskem, so danes potrdili pri Evropski plavalni zvezi (Len).

TORINO - Španski teniški igralec Carlos Alcaraz je po današnji zmagi nad Rusom Danilom Medvedjevom s 6:4 in 6:4 na zaključnem turnirju ATP v Torinu osvojil prvo mesto v rdeči skupini in se bo v sobotnem polfinalu pomeril s Srbom Novakom Đokovićem, medtem ko Medvedjeva v polfinalu čaka obračun z Italijanom Yanickom Sinnerjem.

NAGOJA - Valižan Elfyn Evans (Toyota) je vodilni po drugem dnevu zadnjega relija v sezoni za svetovno prvenstvo na Japonskem. Pred najbližjimi tekmeci ima že skoraj dve minuti naskoka. Drugi je Francoz Sebastien Ogier (Toyota) tretji pa svetovni prvak Kalle Rovanperä (Toyota).

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL prekinili niz treh zaporednih porazov na domačem ledu. Z 2:1 so ugnali lanske finaliste Florida Panthers z 2:1. Drugi in s tem odločilni zadetek na tekmi je dosegel slovenski as Anže Kopitar.

BUDVA - Slovenska ženska šahovska reprezentanca je v šestem krogu ekipnega evropskega prvenstva v črnogorski Budvi izgubila proti Madžarki z 1,5:2,5, moška izbrana vrsta pa je visoko klonila proti Franciji z 0:4. Šahistke so po porazu nazadovale na 21., šahisti pa na 19. mesto.