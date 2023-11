Pregled - svet, 17. 11. (petek)

GAZA/DŽENIN - Izraelska vojska je nadaljevala obstreljevanje območja Gaze in napovedala širitev operacij v enklavi, kjer naj bi že prevzela nadzor nad zahodnim delom mesta Gaza. Med nadaljnjim preiskovanjem bolnišničnega kompleksa Al Šifa so našli truplo še ene talke. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je priznal, da prizadevanja, da bi bilo civilnih žrtev čim manj, niso uspešna, za kar je okrivil Hamas. Izrael je izvedel nove racije tudi na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi v Dženinu vojaki vdrli v osrednjo bolnišnico.

GAZA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na hitro širjenje bolezni v Gazi in pojasnila, da je to posledica prenatrpanosti zavetišč v enklavi, kjer zaradi izraelske blokade že dlje časa primanjkuje hrane in čiste vode. Direktorica Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain je medtem v četrtek opozorila, da se civilisti v Gazi soočajo z neposredno grožnjo stradanja. Izrael je sporočil, da bo dnevno vstop na območje Gaze omogočil dvema tovornjakoma z gorivom.

BERLIN - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je na obisku v Nemčiji izpostavil, da mora Izrael ustaviti vojaške operacije proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas in skleniti prekinitev ognja. Nemški kancler Olaf Scholz in predsednik Frank-Walter Steinmeier sta medtem izpostavila pravico Izraela do obstoja in obrambe. Scholz je menil, da dolgoročen mir v regiji ni mogoč, dokler bo Hamas zmožen izvajati napade.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska je poročala o nizu uspešnih napadov v regiji Herson, na vzhodnem bregu reke Dneper, ki je pod nadzorom Rusije. Ukrajinskim silam naj bi uspelo osvoboditi nekaj območja in zagotoviti nadzor nad več mostišči. Medtem naj bi v regiji Doneck pri Avdijivki napredovale ruske sile.

LUXEMBOURG - Eurostat je objavil podatke o oktobrski inflaciji v območju evra in celotni EU, iz katerih izhaja, da je letna stopnja inflacije v območju evra tudi po drugi oceni evropskega statističnega urada dosegla 2,9 odstotka. Septembra je bila 4,3-odstotna. Inflacija v EU je medtem na mesečni ravni upadla s 4,9 na 3,6 odstotka.

RIM - V Italiji so stavkali zaposleni v javnem sektorju in prometu. Italijansko vlado obtožujejo, da izkorišča državni proračun za nabiranje glasov pred volitvami v Evropski parlament na račun delavcev in upokojencev. Stavko sta sklicala sindikata CGIL in UIL, ki opozarjata, da proračun z zniževanjem davkov bistveno premalo financira ključne sektorje, kot so zdravstvo, izobraževanje in industrija.

NEW YORK - Združeni narodi so v četrtek na zasedanju Varnostnega sveta ZN opozorili, da se sedem mesecev trajajoč konflikt v Sudanu med vojsko in paravojaškimi silami za hitro podporo (RSF), v katerem je umrlo več tisoč ljudi, širi v druge regije v državi. Sudanske oblasti, zveste državni vojski, so medtem ZN pozvale k takojšnji ukinitvi mirovne misije ZN v državi (Unitams).

BRUSELJ - Evropska komisija je sporočila, da je začasno ustavila oglaševanje na družbenem omrežju X, saj se je na njem okrepilo širjenje dezinformacij in sovražnega govora. Dodali so, da smernice glede oglaševanja na družbenih omrežjih redno pregledujejo in po potrebi spremenijo. Za objavljanje vsebin o svojih aktivnostih komisija omrežje X še naprej uporablja.

BRUSELJ - Evropska komisija je v četrtek sprejela predlog, da se tudi za državljane Kosova s srbskimi potnimi listi odpravi vizume za vstop v Evropsko unijo. Zdaj bosta predlog obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Vizumska liberalizacija za tiste s kosovskimi potnimi listi bo sicer začela veljati 1. januarja 2024.

BUDIMPEŠTA - Madžarska vlada je začela javno posvetovanje o "zaščiti suverenosti" države pred domnevnimi politikami Evropske unije. V vprašalniku, ki ga je poslala gospodinjstvom, se enajst vprašanj med drugim nanaša na odnos do pomoči Ukrajini in njenega članstva v EU, eno od njih Bruslju očita tudi namero vzpostavitve migrantskih getov na Madžarskem.

SAN FRANCISCO - Zvezna porota je v četrtek na sodišču v San Franciscu napadalca na moža nekdanje predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa demokratko Nancy Pelosi spoznala za krivega napada in poskusa ugrabitve. Davidu DePapeju, priseljencu iz Kanade, ob izreku sodbe grozi do 30 let zapora.

PARIZ - Francoska policija je v četrtek aretirala in zaslišala francoskega senatorja Joela Guerriauja zaradi suma, da je poslanko Sandrine Josso omamil brez njene vednosti, in sicer z namenom, da bi jo nato posilil oziroma spolno napadel. Domnevni incident se je zgodil v torek, poslanka pa je kmalu za tem vložila kazensko ovadbo.