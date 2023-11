Inšpektorat za delo akcijo nadzora nad prenovljenim evidentiranjem zamaknil na leto 2024

Ljubljana, 16. novembra - Potem ko je tik pred zdajci prišlo do zapleta v zvezi z novelo zakona o evidentiranju delovnega časa, pri čemer naj bi bila v igri tudi njena zamrznitev, na Inšpektoratu RS za delo napovedujejo zamik napovedane usmerjene akcije nadzora na začetek leta 2024. Kot so pojasnili za STA, so se za to odločili zaradi številnih novosti, ki čakajo podjetja.