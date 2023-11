Spremembe evidentiranja delovnega časa v uporabo ob obilo drame

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 18. novembra - S ponedeljkom bo kljub zapletu ta teden v uporabi novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki narekuje beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Delodajalci so kritični, prav tako opozicija, ministrstvo za delo pa miri, da bo zakon, če bo treba, kmalu odprlo še enkrat.