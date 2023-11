Državni svet pošilja novelo zakona o KGZS v ustavno presojo

Slovenska Bistrica, 15. novembra - Državni svetniki so se na današnji terenski seji v Slovenski Bistrici odločili, da bodo novelo zakona o KGZS poslali v presojo ustavnemu sodišču. Kot je v izjavi po seji dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič, so se svetniki za to odločili, ker zbornica kot vsaka druga potrebuje strokoven kader.