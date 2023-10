Poslanci tudi po vetu večinoma naklonjeni noveli zakona o KGZS

Ljubljana, 17. oktobra - Noveli zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), na katero je državni svet izglasoval veto, se pred ponovnim odločanjem vnovič obeta podpora. Poslanci Levice in Svobode so napovedali soglasno podporo noveli, medtem ko ji opozicija in večina poslancev SD nasprotuje.