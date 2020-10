Na čelu Večera z oktobrom Miha Klančar

Maribor, 5. oktobra - Vodenje medijske družbe Večer je z oktobrom prevzel dosedanji direktor za področje marketinga in prodaje Miha Klančar, v upravi pa je še Aleksander Bratina. Dosedanja direktorja Uroš Hakl in Sašo Todorović sta se iz uprave umaknila, ostajata pa lastnika podjetja in tudi v nadzornih funkcijah, so za STA danes pojasnili v Večeru.