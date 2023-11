Kadrovske težave v gostinstvu in turizmu nekoliko manjše

Nova Gorica, 13. novembra - Kadrovske razmere v gostinstvu in turizmu se počasi izboljšujejo, čeprav kadra še vedno primanjkuje, je bilo mogoče slišati ob današnjem začetku Dnevov slovenskega turizma v Novi Gorici. Pri Obrtno podjetniški zbornici Nova Gorica so medtem na uvodnem gostinsko-turističnem zboru opozorili na pomen prepleta tradicije in inovativnosti.