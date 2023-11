Nova Gorica, 13. novembra - V Novi Gorici se začenjajo Dnevi slovenskega turizma. Tudi letos bodo pod eno streho združili številne dogodke, med drugim plenarni del s podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu, 70. Gostinsko turistični zbor in prireditev Moja dežela - lepa in gostoljubna. Osrednja tema letošnjega dogodka so umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu.