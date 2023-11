Pregled - šport, 12. 11. (nedelja)

LJUBLJANA Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025 doma premagala Bolgarijo z 78:63 (14:17, 35:36, 62:52). Enako kot proti Madžarkam na prvi tekmi kvalifikacij, ki sojo Slovenke izgubile, je bila z 28 točkami prvo ime dvoboja Eva Lisec. Zala Friškovec jih je dodala 17.

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v sedmem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti francoskemu Metzu z 22:28. Ljubljanska zasedba bo čez teden dni gostovala v Metzu.Po sedmih krogih je Krim s sedmimi točkami na četrtem mestu v skupini B. V vodstvu je Esbjerg z 12 točkami, Ikast in Metz sta zbrala po deset, Rapid Bukarešta ima tako kot Krim sedem, Vipers Kristiansand in Ferencvaros po pet, Lubin pa je brez točk. V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, medtem ko je Betchaidelle Ngombele dosegla štiri zadetke.

LAS PALMAS - Slovenski jadralci so tudi po tretjem dnevu finala zlatega pokala SSL, ki poteka v morju pred španskim Las Palmasom, na drugem mestu v svoji skupini. V tretji regati so bili drugi. Tahiti je zmagal še tretjič v nizu in ima 11 točk, slovenski Krpani pa osem dan pred koncem prvega dela pokala.

Ponedeljkove zadnje regate prinašajo dvojne točke, torej namesto štirih osem za zmago in namesto treh šest za drugo mesto. To pomeni, da lahko pride do sprememb tudi na prvih dveh mestih, ki vodita iz vsake skupine v nadaljevanje tekmovanja. Na tretjem mestu je po treh plovih Peru s petimi točkami, zadnja je Bolgarija s štirimi.

LEVI - Američanka Mikaela Shiffrin je zmagala na drugem slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v sezoni 2023/24 v Leviju. Američanka je v prvi vožnji zaostajala za Slovakinjo Petro Vlhovo, zmagovalko včerajšnjega slaloma, ki pa je v finalu naredila napako in odstopila. Vlhova je bila edina med finalistkami, ki je odstopila.Od štirih Slovenk si je finale zagotovila Ana Bucik z 19. časom. Bucik je nato v finalu osvojila končno 18. mesto.Hrvatica Leona Popović je bila druga, tretje mesto je zasedla Nemka Lena Dürr.

CRANS MONTANA - Alpski smučarji so tudi letos ostali brez premiernih smukov pod Matterhornom. Tekmovalna žirija je po sobotnem odpovedala tudi današnji smuk svetovnega pokala alpskih smučarjev, prvega čezmejnega, na najvišje ležeči progi v svetovnem pokalu, ki bi se začel v Zermattu v Švici in končal v Cervinii na italijanski strani meje.

LJUBLJANA - V 16. krogu nogometne Prve lige Telemach sta bila na sporedu dva derbija Vodilno Celje je v Mariboru domačo ekipo premagalo z 1:0, Olimpija pa se z domačo zmago prav tako z 1:0 proti Muri prebila na lestvici prebila na drugo mesto.

IDRIJA - Rok Turk (Hyundai i20 rally2) je zmagovalec relija Idrija, zadnje preizkušnje letošnjega državnega prvenstva. Drugi je bil na koncu Marko Grossi (Hyundai i20 R5), ki si je že pred zadnjo dirko zagotovil naslov državnega prvaka.

SEPANG - Italijanski motociklist Enea Bastianini na Ducatiju je zmagal v Sepangu na veliki nagradi Malezije. Na dirki svetovnega prvenstva v kraljevem razredu motoGP so bili tudi na naslednjih dveh mestih zmagovalnega odra vozniki Ducatija, drugi je bil Španec Alex Marquez z 1,535 sekunde zaostanka, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia, +3,562. V skupnem seštevku SP še naprej vodi branilec naslova Bagnaia, 14 točk zaostaja na drugem mestu Španec Jorge Martin, Ducati-Pramac, ki je bil tokrat četrti, +10,526. Do konca sezone SP sta še dve prizorišči s štirimi dirkami.

SEVILLA - Kanadska ženska teniška reprezentanca je zmagovalka letošnje izvedbe elitnega ekipnega tekmovanja za pokal Billie Jean King. V finalu v Sevilli so Kanadčanke premagale Italijo z 2:0.Slovenija je v sobotnem polfinalu izgubila z Italijo z 0:2, Kanada je do finala prišla po zmagi nad Češko z 2:1.

Za Kanado je to prva zmaga v 60-letni zgodovini pokala BJK oziroma prej pokala Fed.V finalu je Marina Stakusic premagala Martino Travisan s 7:5, 6:3, potem pa je bila Leylah Fernandez s 6:2, 6:3 boljša od Jasmine Paolini.

KAIRO - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je z zmago začela svetovni pokal v Kairu, kjer je na voljo še ena vozovnica za paraolimpijske igre v Parizu 2024. V prvi tekmi so Slovenke s 3:2 (20, -19, 16, -21, 9) premagale Ukrajino.

BRAGA - Slovenska plesalca Akim Pekunov in Maša Kastelic sta na svetovnem prvenstvu v kraljevski disciplini, kombinaciji desetih plesov, poskrbela za velik slovenski uspeh. V portugalskem mestu Vila Nova de Famalicao sta osvojila bronasto kolajno.

BUDVA - Slovenske šahistke, 18. nosilke evropskega ekipnega prvenstva v šahu, ki poteka v Budvi v Črni gori, so v drugem krogu z 3:1 premagale 26. reprezentanco tekmovanja iz Hrvaške. Slovenski šahisti, 19. ekipa EP, so s Poljsko, 11. nosilko, izgubili tesno z 1,5:2,5.