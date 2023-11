Pregled - svet, 12. 11. (nedelja)

GAZA - Razmere v največji bolnišnici v Gazi so vse bolj nevzdržne. Brez goriva, ki je nujno potrebno za delovanje oblegane bolnišnice, je ogroženo življenje 650 pacientov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu vztraja, da lahko ljudje zapustijo bolnišnično poslopje, v pogovoru za CNN pa je dejal, da ne vidi razloga, zakaj ne bi evakuirali pacientov. Poslopje bolnišnice, ki jo po pričevanjih očividcev oblegajo izraelski tanki, je bila danes znova tarča raketnega napada, v katerem naj bi bil uničen kardiološki oddelek. Po navedbah tiskovnega predstavnika ministrstva za zdravje v Gazi je evakuacija, ki jo je domnevno ponudil Izrael, nemogoča.

BERLIN - Nemška vladna koalicija pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza se je odločila, da bo leta 2024 podvojila vojaško pomoč Ukrajini na osem milijard evrov, je v soboto, sklicujoč se na neimenovane vire, poročala ameriška medijska mreža Bloomberg. S tem bi Nemčija prvič v treh desetletjih obrambi namenila več kot dva odstotka BDP. Nemčija je sicer največja podpornica Ukrajine v Evropi in druga največja v svetovnem merilu, po Združenih državah Amerike.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto zavrnil načrt, po katerem bi Gazo po koncu vojaških operacij predali v upravljanje palestinski upravi pod vodstvom predsednika Mahmuda Abasa. Izraelski minister za varnost Itamar Ben-Gvir pa je šel še korak dlje in pozval k ponovni zasedbi palestinske enklave. Izraelska vojska se je iz Gaze povsem umaknila leta 2005, a je ohranila nadzor nad pretokom ljudi in dobrin na območje enklave in z nje.

TEL AVIV - Izraelski obrambni minister Joav Galant je v soboto libanonsko oboroženo gibanje Hezbolah opozoril, da se "igra z ognjem", ko obstreljuje severni Izrael. Prebivalcem Libanona je sporočil, da bi lahko bila, če voditelj Hezbolaha Hasan Nasralah stori napako, "usoda Bejruta enaka usodi Gaze", ki jo izraelske sile napadajo zadnjih pet tednov. Ministrove grožnje je ponovil tudi premier Benjamin Netanjahu, ki je omenjeni šiitski organizaciji v Libanonu sporočil, da bi bila vojna z Izraelom njena največja napaka.

TEL AVIV/DAMASK - Izraelsko letalstvo je v odgovor na izstrelka, ki sta zadela zasedeno Golansko planoto, ciljalo "teroristično infrastrukturo" v Siriji, je sporočila izraelska vojska. Izrael okupira sirsko Golansko planoto od leta 1967. To območje si je tudi enostransko priključil, česar pa Združeni narodi ne priznavajo.

STUTTGART - V strmoglavljenju letala ameriške vojske nad vzhodnim Sredozemljem je v petek zvečer umrlo vseh pet ljudi na krovu, je sporočilo evropsko poveljstvo ameriških sil (Eucom). Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je kasneje pojasnil, da je strmoglavil helikopter, in navedel, da je do nesreče prišlo v soboto zjutraj. Vzrok nesreče še preiskujejo, kot pa je poročala vojska, "nič ne kaže na sovražne dejavnosti".

MADRID - Na ulicah španskih mest je več kot 100.000 ljudi protestiralo proti dogovoru španskega premierja Pedra Sancheza s katalonskimi separatisti. Demonstranti so izražali nasprotovanje amnestiji sodno preganjanih katalonskih politikov in aktivistov, ki jo je v zameno za podporo v parlamentu separatistom obljubil Sanchez. Sanchez, ki je prejel mandat za sestavo vlade v začetku oktobra, ima čas do 27. novembra, da zbere potrebno večino v parlamentu, sicer bodo za januar sklicane nove volitve.

PARIZ - V francoski prestolnici so potekale množične demonstracije proti antisemitizmu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je nekatere politike obtožil izkoriščanja protesta v lastne politične namene, večina levih strank pa je protest bojkotirala zaradi udeležbe skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN). Od Hamasovega napada na Izrael 7. oktobra so v Franciji zabeležili več kot tisoč antisemitskih incidentov.

REYKJAVIK - Islandijo je davi streslo več sto potresov. Po navedbah oblasti so na otoku med polnočjo in šesto uro zjutraj zabeležili več kot 880 šibkejših potresnih sunkov, magnituda vseh je bila pod 3. V petek so na Islandiji zaradi potresov in nevarnosti izbruha ognjenika razglasili izredne razmere.

ZAGREB - Hrvaška policija bo kazensko ovadila nekdanjega ministra za obrambo Maria Banožića zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom v soboto. Banožiću, ki ga je premier Andrej Plenković razrešil že na dan nesreče, grozi do osem let zaporne kazni. Plenković je pojasnil, da bo že v ponedeljek začel z iskanjem Banožićevega naslednika, do tedaj pa naloge ministra opravlja državni sekretar Zdravko Jakop.

PRAGA - V 86. letu starosti je umrl nekdanji češki zunanji minister Karel Schwarzenberg, je sporočila njegova stranka. Schwarzenberg, ki je veljal za desno roko znamenitega češkega predsednika Vaclava Havla, je po navedbah čeških medijev po vrsti zdravstvenih težav v soboto umrl v bolnišnici na Dunaju. Schwarzenberg je politiko zapustil in se upokojil leta 2021.

RIM - Lev, ki je v pristaniškem mestu Ladispoli v bližini Rima v soboto pobegnil iz cirkusa, je med lokalnim prebivalstvom povzročil paniko. Potem ko so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki cirkuške živali, ki se brezskrbno sprehaja po ulicah, so leva uspavali in ga vrnili v cirkus.