Liffe: Tri tisoč oštevilčenih opek s humorjem nad tragičnostjo današnjega sveta

Ljubljana, 9. novembra - Tri tisoč oštevilčenih opek je drugi celovečerec madžarskega režiserja Adama Csaszija. Ta se v tokrat filmu, ki ga je moč videti tudi kot edinstveno, inteligentno in neizprosno mešanica filma, gledališča, muzikala in komedije, loteva vprašanja predsodkov, rasizma, predvsem do Romov, pa tudi begunske problematike in trgovine z ljudmi.