Vlada sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Ljubljana, 9. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Ta med drugim prepoveduje kadilnice in arome v vseh ogrevanih tobačnih izdelkih, razen okusa tobaka, v elektronskih cigaretah pa vse arome, razen okusa tobaka in mentola, je po seji povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.