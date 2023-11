Za Toskano in južne predele Italije opozorilo pred neurjem

Rim/Benetke, 10. novembra - Italijo je znova zajelo močno neurje, ki je še zlasti prizadelo osrednje in južne dežele. Oblasti so zaradi ekstremnega vremena za Toskano za danes izdale oranžno opozorilo. Močan veter je ponekod podiral drevesa, poročajo o poškodovanih. V Benetkah pa so sprožili protipoplavni sistem.