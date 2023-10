Morje ponekod poplavljalo italijanska mesta ob severnem Jadranu

Trst/Benetke, 27. oktobra - Z vremenskimi nevšečnostmi so se danes spopadali tudi v Italiji. Jadransko morje je marsikje poplavljalo mestne predele, med drugim v Miljah in Gradežu. V Benetkah so oblasti sprožile sistem protipoplavnih zapornic, da bi zaščitile mesto pred poplavljanjem.