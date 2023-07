Nevladne organizacije: Potrditev predloga uredbe o obnovi narave zadnja rešilna bilka

Strasbourg/Ljubljana, 12. julija - V domačih in tujih okoljevarstvenih organizacijah pozdravljajo potrditev predloga uredbe EU o obnovi narave v Evropskem parlamentu. Ti med drugim poudarjajo, da je to z vidika nujnosti ohranjanja oškodovanih naravnih okolij še zadnja rešilna bilka, kritični pa so do populizma, ki ga je v tej zgodi po njihovi oceni vodila Evropska ljudska stranka.