ZDA napadle z Iranom povezano skladišče orožja v Siriji

Washington/Sana, 9. novembra - Ameriška vojaška letala so v sredo na vzhodu Sirije uničila skladišče orožja, povezano z Iranom, je sporočil obrambni minister Lloyd Austin. Šlo naj bi za odgovor na vse pogostejše napade na ameriške sile v regiji po začetku vojne med Izraelom in Hamasom. V še enem s tem povezanem incidentu so Hutiji v Jemnu sestrelili ameriško brezpilotno letalo.