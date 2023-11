V vladi v senci SDS tudi Počivalšek in Podgoršek

Ljubljana, 8. novembra - Izvršilni odbor SDS je na torkovi seji sprejel sklep o imenovanju strokovnega sveta SDS, ki ga v ožji sestavi sestavljajo predsedniki 12 odborov, so v stranki zapisali v sporočilu za javnost. Predsedniki odborov so večinoma vidni člani stranke SDS, med njimi pa sta tudi nekdanja ministra iz kvot drugih strank - Zdravko Počivalšek in Jože Podgoršek.