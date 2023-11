Pakistan v 24 urah zapustilo okoli 30.000 afganistanskih beguncev

Islamabad, 2. novembra - V zadnjih 24 urah je v strahu pred pridržanjem in izgonom iz Pakistana pobegnilo okoli 30.000 afganistanskih beguncev, so sporočile pakistanske oblasti. V sredo se je namreč iztekel rok, do katerega so morali priseljenci brez urejenega statusa bivanja zapustiti državo. V mesecu dni je v luči tega Pakistan zapustilo že več kot 165.000 Afganistancev.