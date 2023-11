Afganistanci po ultimatu množično zapuščajo Pakistan

Islamabad, 1. novembra - Na tisoče afganistanskih beguncev, ki živijo v Pakistanu, je v minulih dneh zapustilo državo v strahu pred pridržanjem in izgonom. Danes se namreč izteče rok, do katerega morajo priseljenci brez urejenega statusa bivanja, med katerimi so tudi številni Afganistanci, zapustiti Pakistan.