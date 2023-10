Golob ob dnevu reformacije: Kultura je nosilni steber nacionalne suverenosti

Ljubljana, 31. oktobra - Reformacija je utrla pot slovenskemu jeziku, kulturi in narodni samobitnosti, je v poslanici ob dnevu reformacije poudaril premier Robert Golob. Slovencem v domovini, zamejstvu in po svetu je zaželel, da jih ob prazniku spremljata knjiga in z njo misel, da sta vednost in kultura nosilna stebra nacionalne suverenosti in posameznikove svobode.