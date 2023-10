Klakočar Zupančič v poslanici o reformaciji kot temelju za demokratično družbo

Ljubljana, 30. oktobra - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob dnevu reformacije, ki bo v torek, spomnila, da je državni praznik in dela prost dan posvečen verskemu, družbeno-političnemu in kulturnemu gibanju v 16. stoletju, ki je več narodom, tudi slovenskemu, prineslo družbene spremembe in vrednote, na katerih temelji demokratična in svobodna družba.