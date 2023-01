Zpiz opozarja, da januarske pokojnine ne bodo tako visoke kot novembra in decembra

Ljubljana, 27. januarja - Pokojninski zavod je pred izplačilom pokojnin za januar, ki bo izvedeno zadnji dan v januarju, spomnil, da bodo zneski znova nižji. Pokojnine in invalidska nadomestila so bili namreč novembra in decembra 4,5 odstotka višji na podlagi zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev, ni pa to bila uskladitev pokojnin, so pojasnili.