V Pulju odstranili več kot 700 kilogramov težko morsko mino

Pulj, 30. oktobra - V puljskem pristanišču so potapljači posebne policijske enote iz Pulja, Reke in Splita v nedeljo iz morja odstranili morsko mino iz druge svetovne vojne. Mina je bila skupaj z ohišjem težka 737 kilogramov in je vsebovala 553 kilogramov eksploziva, je poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.