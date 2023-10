Pregled - svet, 28. 10. (sobota)

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je nadaljevala bombardiranje in kopenske operacije na območju Gaze, obrambni minister Joav Galant je ocenil, da je vojna s palestinskim gibanjem Hamas "vstopila v novo fazo". V najsilovitejših zračnih napadih doslej so ponoči zadeli 150 s Hamasom povezanih podzemnih tarč, ubili naj bi enega od načrtovalcev napada 7. oktobra. Svojci talcev, ki se bojijo za njihovo usodo, so od vlade zahtevali pojasnila. Območje Gaze je ostalo brez komunikacijskih in internetnih povezav, mednarodne organizacije so izgubile stik s svojimi sodelavci.

NEW YORK - Generalna skupščina ZN je v petek sprejela resolucijo, v kateri poziva k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze. Od 193 članic ZN je 120 držav glasovalo za, 14 proti, 45 se jih je vzdržalo. Zaradi odsotnosti omembe Hamasa in talcev sta resolucijo ostro kritizirala Izrael in ZDA, večina članic EU se je glasovanja vzdržala. Francija, Španija, Luksemburg, Belgija, Irska in Slovenija so jo podprle, Avstrija Hrvaška, Češka in Madžarska so glasovale proti. Hamas je resolucijo pozdravil in zahteval njeno takojšnjo uveljavitev.

ŽENEVA/BRUSELJ - Visoki komisar ZN za človekove pravice ZN Volker Türk je posvaril, da bi v primeru izraelske kopenske ofenzive na območju Gaze lahko umrlo še več tisoč ljudi. Doslej jih je po navedbah oblasti v Gazi že več kot 7700. Visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell pa je opozoril, da umrlo že veliko preveč civilistov, kar je v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom.

TEHERAN - V bolnišnici v iranski prestolnici Teheran je umrla šestnajstletna Armita Geravand, ki jo je po navedbah organizacij za človekove pravice pred mesecem dni na vlaku teheranske podzemne železnice pretepla moralna policija. Oblasti sicer zanikajo odgovornost za njeno smrt in trdijo, da je utrpela hude poškodbe, ko je zaradi nizkega krvnega pritiska padla in se močno udarila v glavo.

ISTANBUL/LONDON/BERLIN/NEW YORK - V več državah so potekali shodi v podporo Palestincem. Na zborovanju v Istanbulu, ki se ga je udeležilo več sto tisoč ljudi, je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan za vojno v Gazi okrivil Zahod, Izraelce pa označil za vojne zločince, zaradi česar je Izrael odpoklical svoje diplomate iz Turčije.. Na shodih v Londonu in drugih britanskih mestih se je zbralo več deset tisoč ljudi, v Parizu in Berlinu po več tisoč. Že v petek so nemški prestolnici aretirali več udeležencev nedovoljenih shodov, v New Yorku so aretirali okrog 200 ljudi.

PORTLAND - Osumljenca za množični strelski napad v sredo v ameriški zvezni državi Maine so v petek zvečer našli mrtvega. 40-letni Robert Card, ki je na kegljišču in v bližnjem baru mesta Lewiston z avtomatsko puško ubil 18 ljudi, naj bi naredil samomor. Policisti so našli tudi njegov mobilni telefon in sporočilo o načrtovanem samomoru, namenjeno sinu.

ALMATY - V kazahstanskem rudniku jekla podjetja ArcelorMittal je izbruhnil požar, v katerem je umrlo vsaj 32 ljudi, še 14 je pogrešanih. Požari v rudnikih podjetja so od leta 2006 terjali več kot sto življenj, podjetju pa kazahstanske oblasti očitajo neupoštevanje varnostnih in okoljskih predpisov. Predsednik Kasim Žomart-Tokajev je napovedal uvedbo nove preiskave.

KAIRO - V verižnem trčenju avtobusa in več osebnih vozil na avtocesti v Egiptu je umrlo 35 ljudi, še 50 jih je ranjenih. Sodeč po posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, se je na prehitevalnem pasu prevrnil avtobus, nekaj vozil z ujetimi ljudmi pa je v nesreči tudi zgorelo.

VALLETTA - Na Malti se je začel tretji krog mirovnih pogajanj za končanje vojne v Ukrajini, ki jih je podprl ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Rusija pa jih bojkotira. Udeležujejo se jih predstavniki več kot 65 držav. Kijev naj bi glede na pričakovanja pridobil podporo za mirovni načrt, kot jo je v prvih dveh krogih mirovnih pogajanj v Džedi in Koebenhavnu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je na srečanju s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem v petek dejal, da si morata ZDA in Kitajska morata odgovorno upravljati konkurenco in ohranjati odprte komunikacijske linije. V luči izraelsko-palestinskega konflikta pa je menil, da morata državi sodelovati pri reševanju globalnih izzivov.

ACAPULCO - Letalske družbe so v petek začele evakuirati turiste iz mehiškega Acapulca, potem ko je orkan Otis s hitrostjo vetra do 270 kilometrov na uro v sredo ob prihodu na kopno povzročil veliko škodo in terjal življenja najmanj 27 ljudi. Potniška letala bodo evakuirala turiste in obenem dovažala pomoč in zdravnike.