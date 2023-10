Pregled - šport, 28. 10. (sobota)

BUKAREŠTA - Rokometašice Krima Mercatorja so v 6. krogu skupinskega dela lige prvakinj v skupini B v gosteh proti Rapidu Bukarešti izgubile z 22:27 (13:15). Za krimovke je to drugi poraz. Po treh zmagah proti poljskemu Lubinu, danskemu Esbjergu in madžarskemu Ferencvarosu, porazu proti danskemu Ikastu ter remiju proti Kristiansandu imajo na lestvici na tretjem mestu sedem točk. Rapid jih ima pet. Ljubljanska zasedba se bo 12. novembra doma pomerila z Metzem.

SÖLDEN - Švicarka Lara Gut-Behrami je zmagovalka veleslaloma na ledeniku Rettenbach, uvodnega dejanja 58. izvedbe svetovnega pokala v alpskem smučanju. Edina slovenska finalistka Ana Bucik je tekmovalno sezono odprla z 11. mestom, najboljšim dosežkom na söldenskih veleslalomih. Svoj prejšnji dosežek na tem ledeniku je popravila za kar deset mest. Neja Dvornik je odstopila na prvi progi, povratnica po poškodbi Andreja Slokar pa je bila na svoji prvi tekmi v 19 mesecih prepočasna za finale.

PODČETRTEK - Nogometaši Dobovca so v zadnjem krogu turnirja glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku izgubili proti Benfici z 1:8, a si vseeno priigrali preboj v elitni del tekmovanja. Za sabo so pustili romunski Galati, ki je imel slabšo razliko v danih in prejetih zadetkih. Dobovčani so pred tem igrali 3:3 z romunskim Galatijem, s francoskim Etoile Lavalloisom pa izgubili z 0:4.

PARIZ - Slovenski športni plezalci si niso priborili dodatne kvote za nastop na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Šesterica slovenskih plezalcev se ni uvrstila v finalni del evropskih kvalifikacij v Lavalu v Franciji. Nastop v Parizu si je doslej od Slovencev zagotovila le Janja Garnbret.

LJUBLJANA - Izida 14. kroga Prve lige Telemach: Koper - Bravo 1:1 (1:0), Maribor - Rogaška 2:1 (1:1).

PARIZ - Južnoafričani so svetovni prvaki v ragbiju. V finalu desetega mundiala so pred 80.000 gledalci na Stade de Franceu po čvrstem obračunu premagali Novo Zelandijo z 12:11 (12:6). Za springboks je to četrti naslov, medtem ko All blacks ostajajo pri treh. Južnoafričani so tako po Novi Zelandiji (2011, 2015) drugi, ki so ubranili naslov prvaka. Pred tem so slavili še na domačih tleh leta 1995 in 12 let kasneje prav tako v Franciji.

BANGKOK - Španski motociklist Jorge Martin (Ducati-Pramac) je zmagovalec sprinterske dirke v razredu motoGP pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Tajske. Sprint je na drugem mestu končal Južnoafričan Brad Binder (KTM), ki je zaostal za slabo sekundo, tretji je bil Italijan Luca Marini (Ducati-VR46). Martin, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, je tako zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku SP, Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), s 27 na 18 točk.

BERLIN - Po sobotnem delu srednjeevropskega relija za svetovno prvenstvo, predzadnje postaje sezone 2023, je v vodstvu Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). Svetovni prvak Finec Kalle Rovanperä (Toyota) pa je drugi in ga le še nedeljske štiri hitrostne preizkušnje ločijo od drugega naslova v karieri. Na predzadnji postaji SP reliju je branilec Rovanperä praktično že potrdil novo lovoriko. Njegov edini tekmec, moštveni sotekmovalec v ekipi Toyota, Valižan Elfyn Evans, je namreč danes odstopil, s tem pa skorajda zapravil še zadnje teoretične možnosti za skupno zmago v sezoni.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je onkraj luže sijajno začel novo sezono severnoameriške lige NBA. Potem ko je vodil Dallas do uvodne zmage v gosteh pri San Antoniu, je na prvi domači tekmi spravil na noge celo dvorano. Z 49 točkami, od tega je zadel rekordnih devet trojk, je pomagal Dallas Mavericks do zmage s 125:120 nad Brooklyn Nets. Štiriindvajsetletni Slovenec je točkovnemu izkupičku dodal še deset skokov in sedem podaj, na igrišču pa je preživel 36 minut brez izgubljene žoge.

PHOENIX - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju prišli do nove zmage, s 5:4 so premagali Arizono. Kojoti so na domačem ledu po prvi tretjini vodili že s 4:1, nato pa so kralji s štirimi zaporednimi goli tekmo preobrnili sebi v prid. Slovenski as Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 4:4.