Pregled - svet, 27. 10. (petek)

GAZA - Izraelske kopenske sile so ob podpori bojnih in brezpilotnih letal izvedle nove ciljno usmerjene napade v osrednjem delu Gaze, ob tem pa nocoj širijo svoje operacije in krepijo obstreljevanje te palestinske enklave, je sporočila izraelska vojska. Vodstvo palestinskega gibanja Hamas je medtem sporočilo, da je Izrael prekinil komunikacije in večino internetnih povezav v enklavi, kar vpliva na klice v sili in ovira reševalna vozila. Izrael so obtožili, da gre za ukrep z namenom "izvajanja pobojev Palestincev".

GAZA - Po najnovejših podatkih izraelske vojske je palestinsko oboroženo gibanje Hamas ob vdoru na izraelsko ozemlje 7. oktobra zajelo najmanj 229 talcev in jih odpeljalo na območje Gaze. Izraelska vojska je Hamas obtožila tudi, da v bolnišnicah na območju Gaze vzpostavlja poveljniške centre. Visoki predstavnik Hamasa je to zanikal in ocenil, da takšne obtožbe pomenijo "uvod v nov pokol" Palestincev.

BEJRUT - Izraelska vojska je obstreljevala več vasi na libanonski strani meje med Izraelom in Libanonom, potem ko so pripadniki proiranskega gibanja Hezbolah napadli več oporišč izraelskih sil v bližini meje. Medtem se je na protestu v Bejrutu zbralo več sto ljudi, med njimi tudi privrženci Hezbolaha, da bi izrazili solidarnost z Gazo. Mednarodna organizacija za migracije pa opozarja, da je na jugu Libanona svoje domove doslej zapustilo skoraj 30.000 ljudi.

NEW YORK - Izraelsko kolektivno kaznovanje celotnega prebivalstva Gaze je vojni zločin in se mora takoj prenehati, je sporočil urad visokega komisarja ZN za človekove pravice. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem vnovič pozval k humanitarni prekinitvi ognja v Gazi, brezpogojni izpustitvi vseh talcev, ki jih je Hamas zajel po napadu na Izrael 7. oktobra, in omogočanju dostave življenjsko pomembnih zalog v palestinsko enklavo.

ŽENEVA - Vodja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA Philippe Lazzarini je opozoril, da bodo zaradi posledic blokade Gaze kmalu umrli številni tamkajšnji prebivalci. UNRWA je sporočila tudi, da podatki palestinskih oblasti na območju Gaze o smrtnih žrtvah med Palestinci v dosedanjih konfliktih "niso bili nikoli sporni", potem ko je ameriški predsednik Joe Biden v sredo izrazil dvom v njihovo verodostojnost v sedanjem konfliktu z Izraelom.

WASHINGTON/NEW YORK - ZDA so uvedle nove sankcije proti podpornikom palestinskega gibanja Hamas, ki so domnevno vpleteni v financiranje in urjenje njegovih pripadnikov, je sporočil državni sekretar Antony Blinken. Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian je medtem v četrtek v nagovoru Generalni skupščini ZN v New Yorku posvaril ZDA, da bodo plačale ceno, če "Izrael ne preneha z genocidom v Gazi". Vodja iranske diplomacije je obsodil podporo Zahoda Izraelu in dejal, da imajo Palestinci pravico do samoobrambe in samoodločbe.

BRUSELJ - Voditelji članic EU so poudarili enotnost glede razmer na Bližnjem vzhodu, je ponoči ob koncu prvega dne vrha EU v Bruslju dejal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Voditelji držav članic so pozvali k humanitarnim premorom v spopadih med Izraelom in Hamasom za dostavo pomoči na območje Gaze. Ob tem so podprli mirovno konferenco o Bližnjem vzhodu, ki je bil glavna tema dvodnevnega zasedanja, in ponovno poudarili, da je treba preprečiti širjenje konflikta v regiji.

BRUSELJ - Podpora Ukrajini ostaja osrednja prednostna naloga Evropske unije, je ob koncu dvodnevnega zasedanja voditeljev sedemindvajseterice v Bruslju povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem napovedala, da pripravljajo dvanajsti paket sankcij proti Rusiji. Voditelji so Kijevu zagotovili nadaljnjo vojaško, finančno in humanitarno podporo.

BRUSELJ - Evropski svet je izrazil zaskrbljenost glede varnostnih razmer na severu Kosova. Srbija in Kosovo morata umiriti napetosti, so opozorili voditelji članic EU. Medtem so v Bruslju potrdili, da bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo med nedeljo in sredo obiskala pet držav Zahodnega Balkana. Turneja sledi njeni nedavni napovedi o šestih milijardah evrov evropskih sredstev za reforme in naložbe v regiji in bo potekala pred objavo širitvenega poročila o napredku držav na poti k članstvu v EU.

BRUSELJ - Med voditelji držav članic EU vlada široka podpora glede glavnih prednostnih področij revizije večletnega finančnega okvirja (MFF), je povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki voditelje poziva k dogovoru glede dodatnih 66 milijard evrov za obdobje 2024-2027. Glavna prednostna področja so Ukrajina, migracije, naravne nesreče in konkurenčnost. Cilj je, da bi dogovor dosegli do konca leta.

BRUSELJ - Države članice Evropske unije so vse bolj enotne v tem, da je treba za boljše upravljanje migracij okrepiti sodelovanje s tretjimi državami, je po vrhu EU povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Eden od načinov so celoviti sporazumi, kakršnega je EU sklenila s Tunizijo, zdaj pa si po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen prizadevajo za podoben sporazum z Egiptom.

VATIKAN/LJUBLJANA - Papež Frančišek je ukinil zastaranje primera nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki je bil obtožen domnevnih zlorab redovnic, in zaprosil dikasterij za nauk vere, naj znova preuči primer. Rupnika naj bi sicer kljub obtožbam inkardinirali v Škofijo Koper. Predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) Andrej Saje je v odzivu na inkardinacijo zatrdil, da so škofje na strani žrtev in zagotovil, da bodo odgovorni v Cerkvi spremljali dogajanje. Delegat mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu Johan Verschueren pa je koprskega škofa Jurija Bizjaka posvaril, da je še vedno veliko obtožb zoper Rupnika nerazčiščenih.

REKA/TRST/BENETKE - Dež in močan veter sta prizadela dele hrvaške obale in Zagreb. Največ težav sta v kombinaciji z visoko plimo povzročila na severnem Jadranu, kjer je morje med drugim poplavljalo na Reki, v Umagu in Rovinju. V Bakru pri Reki so izmerili tudi enega od največjih vodostajev v zadnjih sto letih. Z vremenskimi nevšečnostmi so se spopadali tudi v Italiji. Jadransko morje je marsikje poplavljalo mestne predele, med drugim v Miljah in Gradežu. V Benetkah so oblasti sprožile sistem protipoplavnih zapornic, da bi zaščitile mesto pred poplavljanjem.

WASHINGTON - Kitajski zunanji minister Wang Yi je v četrtek med obiskom pri ameriškem kolegu Antonyju Blinknu izrazil upanje na stabilnejše odnose z ZDA. Wang, ki se mudi na večdnevnem obisku v ZDA in se danes v Washingtonu sestaja s predsednikom ZDA Joejem Bidnom, pripravlja teren za Bidnovo srečanje s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom novembra v San Franciscu.

PEKING - V 69. letu starosti je umrl nekdanji kitajski premier Li Keqiang, reformam naklonjeni birokrat, ki so ga nekoč v državi napovedovali za prihodnjega voditelja Kitajske, a ga je nato zasenčil trenutni predsednik Xi Jinping. Po poročanju kitajskih medijev je Li v četrtek doživel srčni infarkt, umrl pa je malo po polnoči.

KOEBENHAVN - Danska vlada je predstavila spremenjeni predlog zakona za prepoved sežiganja Korana v državi. Kot je sporočilo pravosodno ministrstvo v Koebenhavnu, se predlog sedaj še posebej osredotoča na neustrezno obravnavo svetih spisov z velikim verskim pomenom za priznane verske skupnosti.