Pregled - šport, 27. 10. (petek)

PARIZ - Slovenski športni plezalci so uspešno začeli evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Luka Potočar in Martin Bergant zasedata šesto oziroma 11. mesto po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji, Anže Peharc je 18. Nastop v Parizu prihodnjega avgusta si je že pred dvema mesecema in pol zagotovila olimpijska prvakinja iz Tokia Janja Garnbret z zmago na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Slovenska reprezentanca ima na voljo še eno žensko in dve moški kvoti.

LJUBLJANA - Državni strokovni svet za šport je dal pozitivno mnenje k letnemu programu športa na državni ravni za prihodnje leto v rekordni višini 45,2 milijona evrov, kar bo omogočilo pripravo razpisa za sofinanciranje športa iz državnega proračuna v 2024.

BUDIMPEŠTA - Slovenke so bile v Budimpešti na pragu prve zmage v nogometni ligi narodov. Vodile so vse do izdihljajev tekme, potem pa se morale zadovoljiti le s točko. V skupini ostajajo na tretjem mestu.

CELJE - Nogometaši Celja so prišli do nove, četrte zaporedne zmage in še naprej ostajajo vodilna ekipa Prve lige Telemach. Premagali so Domžale s 3:1.

PARIZ - Angleška reprezentanca v ragbiju je osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu. Na tekmi za tretje mesto so bili evropski predstavniki še drugič na tem mundialu boljši od Argentine, ki so jo premagali s 26:23. V finalu se bosta za četrti naslov prvakov pomerili Nova Zelandija in Južna Afrika.

MÜNCHEN - Finec Kalle Rovanperä je na dobri poti, da v nedeljo drugič zaporedoma postane svetovni prvak v reliju. Po drugem dnevu srednjeevropskega relija ima več kot 36 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Thierryjem Neuvillom, in še dobrih deset več pred moštvenim kolegom, Britancem Elfynom Evansom, drugouvrščenim v skupnem seštevku.