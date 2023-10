Nadzorniki MLM potrdili poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja

Ljubljana, 27. oktobra - Nadzorni svet MLM je danes nadaljeval obravnavo poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja in poročilo z večino glasov tudi potrdil. Ocenil je, da so ukrepi, ki jih predlaga uprava, potrebni in ustrezni, ter da obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da bo družba odpravila insolventnost, je za STA povedala prva nadzornica Saša Vergan Klabjan.