Nov interesent za nakup MLM, tudi ta naj bi želel pomoč države

Ljubljana, 27. septembra - SDH je prejel nov interes za nakup MLM, so danes potrdili v holdingu. Kot so dodali, bodo izražen interes skrbno proučili in presodili, ali so izpolnjeni pogoji za morebitno izvedbo prodaje. Kdo se zanima za nakup MLM, ni znano. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za kitajskega investitorja, ki pa naj bi želel državno pomoč.