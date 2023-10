Pregled - šport, 26. 10. (četrtek)

THORSHAVN - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v 3. krogu konferenčne lige v gosteh v Torshavnu izgubili proti Klaksviku z 0:3 (0:2). Tekmeca se bosta v Ljubljani znova merila 9. novembra v okviru 4. kroga. Ljubljančani imajo po treh krogih tri poraze in so edini brez točke v skupini A, kjer sta še Lille in Slovan Bratislava.

VARŠAVA - Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na današnji tekmi 6. kroga skupinskega dela lige prvakov v gosteh izgubili proti poljski ekipi Wisla Plock s 25:30 (11:17). Celjani tako tudi po šesti tekmi skupine B ostajajo brez zmage.

LJUBLJANA - Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar je v sredo z nasmehom pospremil predstavitev trase dirke po Franciji prihodnje leto. Kot je za francoski športni dnevnik L'Equipe izjavil 25-letni Slovenec, se je ob profilih etap moral nasmehniti. Zmagovalec francoske pentlje v letih 2020 in 2021, ki je tako lansko kot predlansko dirko po Franciji končal na drugem mestu, je ocenil, da izvedba 2024 veliko obeta.

LJUBLJANA - Košarkarji Partizana so v 5. krogu košarkarske evrolige premagali beograjsko Crveno zvezdo z 88:86. Slovenski reprezentant Mike Tobey je za poražence dosegel sedem točk, tri skoke in podajo. Po porazu je Crvena zvezda na razpredelnici zdrsnila na 16. mesto, Partizan je 12. Prve zmage se je veselil tudi Žiga Samar z berlinsko Albo. Nemci so v prestolnici premagali italijanske prvake Armani Milano s 85:82. Nova vodila ekipa je Ral Madrid, ki je v derbiju ugnal Barcelono s 65:64.

PODČETRTEK - Nogometaši Dobovca so v 2. krogu turnirja glavnega dela lige prvakov v futsalu v Podčetrtku igrali s francosko zasedbo Etoile Lavalloise in izgubili z 0:4. V 1. krogu so v sredo igrali 3:3 z romunskim Galatijem, ki je danes izgubil proti Benfici kar z 0:12. S Portugalci se bo slovenski prvak meril s soboto.

CELJE - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige premagali drugo zasedbo Linza s 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Hokejisti Sija Acronija Jesenic so izgubili z ekipo Unterland Cavaliers z 2:5 (0:1, 2:4, 0:0).

PARIZ - Slovenske športne plezalke so uspešno začele evropske kvalifikacije za popolnitev mest na olimpijskih igrah v kombinaciji balvanov in težavnosti športnega plezanja prihodnje leto v Parizu. Vita Lukan in Mia Krampl zasedata šesto oziroma sedmo mesto po prvem delu tekmovanja v Lavalu v Franciji, Sara Čopar je 15.

SAN ANTONIO - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil tik pred uvodom v novo sezono severnoameriške lige NBA še na seznamu poškodovanih, je blestel na uvodni tekmi nove sezone. Njegovi Dallas Mavericks so na teksaškem derbiju s 126:119 v gosteh premagali San Antonio Spurs, Dončić pa je dosegel trojni dvojček - 33 točk, 13 skokov in deset podaj.

ZÜRICH - Svetovni prvaki Argentinci so tudi na današnji lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ostali številka 1 na svetu. Sledijo jim Francozi ter Brazilci, med prvo peterico so še Angleži in Belgijci. Slovenci so se po uspešnih nastopih povzpeli na 54. mesto. Najvišje na svetovni lestvici, na 15. mestu, so bili slovenski nogometaši 20. oktobra 2010.

PRAGA - S prvima hitrostnima preizkušnjama se je začel predzadnji reli sezone svetovnega prvenstva. Srednjeevropski reli doživlja prvo izvedbo, poteka pa v treh državah, Češki, Nemčiji in in Avstriji. Najhitreje je začel Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), ki pa ima pred zasledovalci le minimalen naskok.