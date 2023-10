Pregled - svet, 26. 10. (četrtek)

GAZA - Izraelska vojska je "v pripravah na naslednjo fazo boja" ponoči na severu območja Gaze izvedla ciljno usmerjene napade s tanki in pehoto. Po operaciji so se z območja umaknili. V palestinsko enklavo so vstopili dan po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu potrdil, da se pripravljajo na kopensko ofenzivo na Gazo. Nadaljevali so tudi obstreljevanje območja, od koder še naprej prihajajo svarila, da bi utegnilo zelo kmalu zmanjkati goriva. V palestinski enklavi je od začetka izraelskega obleganja bilo ubitih več kot 7000 ljudi.

TEL AVIV/GAZA - V izraelskih napadih na območje Gaze je bilo doslej ubitih okoli 50 talcev, ki jih je med vdorom na izraelsko ozemlje zajel Hamas, so sporočili iz vojaškega krila te palestinske skupine. Po najnovejših podatkih izraelskih sil so palestinski napadalci zajeli najmanj 224 talcev. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je Hamas pozval, naj takoj izpusti talce.

BRUSELJ - Dogajanje na Bližnjem vzhodu po zaostritvi spopadov med Izraelom in Hamasom je ena glavnih tem vrha EU. Med članicami EU so razhajanja glede tega, ali naj EU pozove k humanitarni prekinitvi spopadov med Izraelom in Hamasom. Po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je spričo številnih izzivov za EU, med katerimi je omenila bližnjevzhodni konflikt, migracije in rusko agresijo proti Ukrajini, pomembno, da se unija odzove enotno in odločno.

NEW YORK - V Varnostnem svetu Združenih narodov se v sredo niso uspeli uskladiti še o dveh resolucijah, v središču katerih je bil humanitarni vidik konflikta med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas. Predloga resolucij sta pripravili ZDA in Rusija. Na prvo sta vložili veto Rusija in Kitajska, drugo pa so podprle le štiri države.

HAAG - Palestinski zunanji minister Rijad al Maliki je pozval k takojšnji prekinitvi ognja na območju Gaze in posvaril pred oviranjem dostave humanitarne pomoči. Izraelu je očital, da vodi vojno iz maščevanja, v kateri ni drugega cilja kot popolno uničenje Gaze. V luči tega je pozval tudi k ukrepanju Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Palestina se je leta 2015 uradno pridružila ICC, sodišče pa je leta 2021 razsodilo, da njegove pristojnosti obsegajo vsa palestinska območja, tudi tista pod izraelsko okupacijo. Določitev ozemeljske jurisdikcije je bila potrebna, saj Izrael ni član ICC.

KIJEV/DUNAJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zahodne zaveznice pozval h krepitvi ukrajinske zračne obrambe, potem ko je ruski dron padel v bližini nuklearke Hmeljnicki na zahodu Ukrajine in poškodoval njene objekte. Škodo na stavbah jedrske elektrarne je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA).

BRATISLAVA/MOSKVA - Novi slovaški premier Robert Fico je napovedal, da vlada ustavlja dobavo vojaške pomoči Ukrajini, bo pa svoji vojno razdejani sosedi še naprej zagotavljala humanitarno pomoč. Na njegove izjave se je že odzvala Moskva, ki trdi, da odločitev Slovaške ne bo imela večjega vpliva na dogajanje v Ukrajini.

AUGUSTA - V sredinem strelskem napadu v mestecu Lewiston v ameriški zvezni državi Maine je bilo ubitih 18 ljudi, še 13 je ranjenih, je sporočila tamkajšnja guvernerka Janet Mills. Policija še naprej išče 40-letnega vojaškega rezervista Roberta Carda, ki ga obravnava kot edinega osumljenca za napad. Gre za najhujši strelski pokol v ZDA letos.

ACAPULCO - Orkan Otis, ki je v sredo opustošil priljubljeno mehiško letoviško mesto Acapulco ob obali Tihega oceana, je zahteval najmanj 27 smrtnih žrtev. Mesto je zaradi poškodovanih cest odrezano od sveta, prekinjene so telefonske in internetne povezave.

ATENE - Svet Evropske centralne banke (ECB) je v skladu z napovedmi ohranil ravni osrednjih obrestnih mer za območje evra. Svet meni, da so te na ravni, na kateri bodo lahko znatno prispevale k temu, da se inflacija čim prej vrne na srednjeročno ciljno raven pri dveh odstotkih. Predsednica ECB Christine Lagarde je po seji sveta ECB ocenila, da evrsko gospodarstvo ostaja šibko. O tem, kdaj bi se obrestne mere lahko začele spuščati, po njenih besedah niso govorili.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden in premier Anthony Albanese sta v sredo poudarila pomen tesnih vezi med državama in v luči številnih kriz izrazila skupno stališče do Izraela, Ukrajine in Kitajske. Vladi držav medtem objavili dogovore o sodelovanju na več področjih, med drugim na območju pacifiških otoških državah, kjer si Kitajska prizadeva povečati svoj vpliv.

PEKING - Kitajska je proti svoji vesoljski postaji Tiangong poslala novo tričlansko posadko. Gre za najmlajšo posadko doslej, ki je opravila polet na vesoljsko postajo, saj je povprečna njenih članov starost le 38 let. Posadka bo izvajala različne preizkuse vesoljske znanosti in vzdrževalna dela na postaji.

TBILISI - Armenski predsednik vlade Nikol Pašinjan je v nagovoru na mednarodnem gospodarskem forumu v gruzijski prestolnici izrazil upanje, da bo v prihodnjih mesecih podpisal mirovni sporazum z Azerbajdžanom,ki je sredi septembra z vojaško operacijo prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom. Pašinjan je tudi izrazil upanje, da bi lahko mejo med Armenijo in Turčijo odprli za državljane tretjih držav in diplomate.