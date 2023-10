Ob sklepu Jenkovih dni podelitev po pesniku imenovane nagrade

Kranj, 27. oktobra - Društvo slovenskih pisateljev (DSP) bo v okviru vsakoletnih Jenkovih dnevov, ki te dni potekajo v Kranju in okolici, podelilo stanovsko nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let. Za Jenkovo nagrado so nominirani Blaž Božič, Nina Dragičević, Sergej Harlamov, Tibor Hrs Pandur in Gregor Podlogar.