Znani nominiranci za Jenkovo nagrado in program Jenkovih dni

Ljubljana/Kranj, 12. oktobra - Na vrtu Društva slovenskih pisateljev (DSP) so razglasili nominirance za Jenkovo nagrado. V igri za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, ki jo podeljuje DSP, so pesniki Blaž Božič, Nina Dragičević, Sergej Harlamov, Tibor Hrs Pandur in Gregor Podlogar. Predstavili so tudi letošnji program Jenkovih dni, letos podaljšanih za en dan.