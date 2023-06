Kranjski mestni svetniki sprejeli več prostorskih aktov

Kranj, 22. junija - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji med drugim potrdili spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter spremembe zazidalnega načrta Šolskega centra Zlato polje. Potrdili so tudi spremembe cen v javnem linijskem prometu, ki bodo začele veljati 1. septembra letos in prinašajo tudi nekaj podražitev, so danes sporočili z občine.