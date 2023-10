Koalicijski poslanci v DZ vložili predlog deklaracije o razmerah v Palestini in Izraelu

Ljubljana, 26. oktobra - Koalicijski poslanci so v sredo v DZ vložili predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela. Ta med drugim vsebuje poziv k prekinitvi sovražnosti, nenapadanju civilnih objektov in vzpostavitvi premirja, pa tudi izraža podporo rešitvi dveh držav in opozarja na možnost dodatne destabilizacije v regiji.